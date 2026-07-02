«Старая гвардия» обеспечила «Зениту» победу

«Зенит» провел очередной товарищеский матч в ходе подготовки к новому сезону. На этот раз петербуржцы обыграли на стадионе «Смена» махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0. Голы забили бразильцы Вендел и Густаво Мантуан — с пенальти. А вот новичок из Бразилии Фелипе Аугусто, которого «Зенит» купил у турецкого «Транбзонспора», участия в игре не принял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Густаво Мантуан

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Густаво Мантуан

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Зенит» продолжает играть товарищеские матчи экспериментальным составом. Кто-то присоединился к команде после отпуска позже остальных, как, например, футболисты, участвовавшие летом в матчах за сборные, и им нужно еще потренироваться. Кто-то уже получил небольшие повреждения, и им дали отдых — это Андрей Мостовой и бразилец Джон Джон. Казалось, в дуэли против махачкалинского «Динамо» сможет принять участие новичок сине-бело-голубых Фелипе Аугусто, которого «Зенит» приобрел на днях у турецкого «Трабзонспора», но выяснилось, что ему еще рано играть — он провел с командой только одну тренировку. Об этом рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад» главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

Поэтому на поле с первых минут вышли те, кто готов играть, а также молодые игроки, которых тренерский штаб по традиции «тестирует» на сборах. Интересно, что среди футболистов стартового состава оказались бразилец Вендел и колумбиец Вильмар Барриос. Они тоже вернулись из отпуска позже (на четыре дня), но в хорошей форме — на отдыхе оба активно тренировались. Неслучайно Вендел уже на третьей минуте матча открыл счет, замкнув фланговую передачу другого бразильца Педро.

После перерыва тренеры «Зенита» целиком поменяли состав, выпустили на поле других игроков — в том числе тех, кто вернулся в клуб из аренды. Игра не поменяла характер, в ней было больше единоборств, чем красоты, как часто бывает на сборах. Но хозяева сумели забить еще один гол — в концовке Густаво Мантуан реализовал 11-метровый, который судья назначил в ворота «Динамо».

Интересно, что в середине каждого тайма в игре объявлялся перерыв «на водопой» — как сейчас происходит на чемпионате мира. Там это нужно для рекламы, а в Петербурге в среду было жарко, поэтому организаторы матча переняли эту традицию. Сергей Семак ответил, что для здоровья игроков такие паузы нужны, тем более в товарищеских матчах, а в принципе он против них — они делят игру на четыре тайма.

Главный тренер «Зенита» по просьбе корреспондента «Ъ Северо-Запад» охарактеризовал нового игрока команды — форварда Фелипе Аугусто, несмотря на то, что тот не принял участие в матче с «Динамо» (вышел только на разминку). По словам Семака, это быстрый игрок, любит вести борьбу, работоспособный, может сыграть на трех позициях: центрального нападающего, второго нападающего, правого вингера. При этом Аугсуто еще молодой (22 года), так что, не исключено, ему потребуется время на адаптацию.

Что касается забившего гол Вендела, то главный тренер «Зенита» считает, что такой игрок не помешал сборной Бразилии, выступающей сейчас на чемпионате мира. Потому что Вендел хорошо держит мяч и может обострять в атаке. За сборную Бразилии на чемпионате мира выступают два игрока «Зенита»: защитник Дуглас Сантос и форвард Луис Энрике. В матче 1/8 финала, куда вышли южноамериканцы, им предстоит встретится с командой Норвегии.

А «Зенит» следующий товарищеский матч проведет против аргентинского клуба «Химнасия», который прилетит в город на Неве по приглашению петербургского клуба. Игра пройдет 5 июля на «Газпром Арене».

Кирилл Легков