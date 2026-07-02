В Геленджике расследуют убийство местного жителя

Жителю Урала предъявили обвинение в убийстве, произошедшем в Кабардинке в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следственный отдел по Геленджику СКР региона возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Свердловской области, который обвиняется в убийстве знакомого. Согласно материалам следствия, днем 26 июня мужчина и его знакомый находились в арендованной комнате в Кабардинке, распивая спиртные напитки. Между двумя мужчинами возникла ссора на бытовой почве.

В ходе конфликта приезжий из Свердловской области нанес оппоненту несколько ударов ножом в область бедра и спины. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

При допросе обвиняемый признал вину в полном объеме и рассказал об обстоятельствах случившегося. В настоящее время он заключен под стражу.

В рамках уголовного дела осуществляется комплекс следственных мероприятий, назначено проведение судебных экспертиз.

Кристина Мельникова