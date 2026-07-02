Пострадавшей в ДНР ярославской семье направили материальную помощь

Правительство Ярославской области направило материальную помощь матери и ребенку, которые пострадали при атаке беспилотников в Донецкой народной республике. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки дрона на рейсовой автобус, следующий по маршруту "Москва- Симферополь" в районе населенного пункта Енакиево под Горловкой

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Последствия атаки дрона на рейсовой автобус, следующий по маршруту "Москва- Симферополь" в районе населенного пункта Енакиево под Горловкой

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 3 июня в городе Енакиево ударный БПЛА атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь. В результате погибли восемь человек, пострадали десять. Среди пострадавших — семья из Ярославской области: 29-летняя женщина и ее 9-летний ребенок. Мальчик получил ранения легкой степени тяжести, а мать, закрывшая собой ребенка, — тяжелые многочисленные травмы. Ребенка через день после атаки выписали из больницы, его забрал отец, приехавший в ДНР. Пострадавшую женщину прооперировали в больнице в Горловке, 8 июня ее привезли в Ярославль и госпитализировали.

«Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас мама с сыном идут на поправку. Материальная помощь семье уже направлена. Желаю им скорейшего восстановления, сил и здоровья»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова