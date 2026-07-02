НЕОМЕТРИЯ 14 месяцев подряд удерживает лидерство в Ростовской области по качеству жилых проектов

Девелоперская компания НЕОМЕТРИЯ в июле заняла первое место в рейтинге застройщиков Ростовской области по потребительским качествам жилых комплексов и таким образом удерживает эту позицию уже 14 месяцев подряд. Соответствующий рейтинг ежемесячно публикует Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФД «Неометрия» Фото: пресс-служба ФД «Неометрия»

На сегодняшний день НЕОМЕТРИЯ реализовала в Ростове-на-Дону целый ряд жилых комплексов: ПЕРВЫЙ, СКАЗКА, ВМЕСТЕ и новый клубный квартал 1799.

В конце июня компания ввела в эксплуатацию и начала передачу ключей в своем новом проекте — клубном квартале бизнес-класса 1799, расположенном в историческом центре города, рядом с Пушкинской улицей. В названии проекта — год рождения Александра Пушкина — видна отсылка к эстетике пушкинской эпохи, что нашло отражение в неоклассической архитектуре. В сочетании со средней этажностью такая концепция позволила гармонично вписать комплекс в исторический контекст окружающей застройки.

Четыре 10-этажных дома бизнес-класса на приватной территории площадью 2,5 га образуют масштабный двухуровневый двор-парк. Внутренне пространство квартала благоустроено и зонировано с учетом интересов жителей разных возрастов и предполагает множество различных жизненных сценариев.

Строительство квартала 1799 началось в 2023 году. Общая площадь корпусов составляет 37 тыс. кв. м. В жилом комплексе представлены 663 квартиры как классических, так и евро-планировок. На данный момент потенциальным покупателям доступны квартиры площадью от 26,6 кв. м до 118 кв. м. Минимальный бюджет покупки составляет 7,7 млн рублей. Предусмотрены удобные инструменты оплаты.

Рейтинг ЕРЗ.РФ — важный индикатор для покупателей недвижимости, проекты оценивают по более чем 100 параметрам. От архитектурной подсветки фасадов до оснащения дворов, а также технические характеристики зданий. Высокая оценка служит для клиентов гарантией того, что девелопер обеспечивает заявленное качество строительства и надежную защиту их инвестиций.

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