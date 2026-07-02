Бывшего завкафедрой института нефти и газа УдГУ осудили по делу о 56 взятках

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор бывшему заведующему кафедрой института нефти и газа УдГУ Вячеславу Кузьмину за получение взяток на сумму свыше 1,3 млн руб. и мошенничество с использованием служебного положения (ст. 290, 159 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что с сентября 2020-го по июнь 2023 года Вячеслав Кузьмин получил 56 взяток за незаконные действия, связанные с обучением в институте. Деньги он получал через старост. Бывшим студентам инкриминировали посредничество (ст. 291.1 УК). Также подсудимый похитил принадлежавшие студентам на очной форме обучения средства, используя служебное положение (подробностей по второму эпизоду не приводится).

Вячеслав Кузьмин вину не признает. Старосты сознались в преступлении. Бывшего заведующего кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин дали шесть лет лишения свободы условно и оштрафовали на 1 млн руб. Также ему запретили преподавать в течение четырех лет.

Бывшим студентам вынесли приговор — по 3,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком на три года и штрафом в размере 100 и 120 тыс. руб.