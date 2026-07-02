В КБР у МУП «Курпский водопровод» выявлены признаки преднамеренного банкротства

Во время проверки МУП «Курпский водопровод» Терского муниципального района Кабардино-Балкарии выявлены признаки преднамеренного банкротства. В отношении муниципального предприятия введена процедура наблюдения. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом, в ходе анализа признаков фиктивного банкротства у МУП «Курпский водопровод» не выявлено.

Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики процедура наблюдения в отношении должника введена 10 марта 2026 сроком на четыре месяца. Временным управляющим утверждена Анна Лизогуб. За время наблюдения требования к должнику предъявили ПАО «Россети Северный Кавказ» (4,5 млн руб.) и УФНС России по Саратовской области (171,6 тыс. руб.).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Курпский водопровод» района зарегистрировано 27 апреля 2023 года. Предприятие занимается распределением воды для питьевых и промышленных нужд. Его учредителем является администрация Терского муниципального района. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

В 2024 году выручка должника составила 5,5 млн руб., при этом предприятие получило чистый убыток в 4,2 млн руб.

Наталья Белоштейн