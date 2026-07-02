В Сургуте в результате ДТП погибли два автомобилиста

Два водителя погибли на месте столкновения в Сургуте — 18-летний водитель Lada Priora проехал через перекресток на красный свет, сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: кадр из видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры Фото: кадр из видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры Следующая фотография 1 / 2 Фото: кадр из видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры Фото: кадр из видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Авария произошла 2 июля около 2:20 на улице Профсоюзов. Водители Toyota в возрасте 36 лет и Lada скончались до прибытия медиков. Два пассажира Lada Priora, подростки 16 и 18 лет, получили травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств ДТП.

Ирина Пичурина