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В Сургуте в результате ДТП погибли два автомобилиста

Два водителя погибли на месте столкновения в Сургуте — 18-летний водитель Lada Priora проехал через перекресток на красный свет, сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

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Фото: кадр из видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Фото: кадр из видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Фото: кадр из видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Фото: кадр из видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Авария произошла 2 июля около 2:20 на улице Профсоюзов. Водители Toyota в возрасте 36 лет и Lada скончались до прибытия медиков. Два пассажира Lada Priora, подростки 16 и 18 лет, получили травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств ДТП.

Ирина Пичурина

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