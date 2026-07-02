В июне продажи Lada выросли на 14,3%

По итогам июня 2026 года российские дилеры Lada реализовали 30,6 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 14,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лидером продаж остается модель Lada Granta с объемом реализации в 11,5 тыс. единиц; продажи Vesta составили 6,05 тыс. машин (+3,2%), а новой Iskra — 3,36 тыс. штук (+20,6% к маю).

Семейство внедорожников Niva показало уверенный рост: модель Travel разошлась тиражом в 3,59 тыс. автомобилей, а Legend реализовали в количестве 2,76 тыс. штук.

В сегменте Lada Largus продано 2,41 тыс. пассажирских версий и 0,51 тыс. коммерческих фургонов, что соответствует росту на 34,1% и 4,9% соответственно по сравнению с маем текущего года.

За первое полугодие 2026 года совокупный объем реализации марки Lada составил 154,1 тыс. автомобилей при рыночной доле бренда в 24,4%, согласно оценке компании.

Георгий Портнов