Рейсы S7 Airlines Екатеринбург — Иркутск будут совершаться четыре раза в неделю

Авиакомпания S7 Airlines увеличит частоту рейсов из Екатеринбурга в Иркутск, сообщили в пресс-службе уральского аэропорта Кольцово. Таким образом, перелеты на самолетах перевозчика между городами увеличатся до четырех раз в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Дополнительный рейс вводится с 7 июля: улететь в Иркутск можно будет по вторникам. Время в пути составляет 4 часа 25 минут.

Стоимость билета на июльские даты начинается от 20 тыс. руб.

Ирина Пичурина