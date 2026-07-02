Рейсы S7 Airlines Екатеринбург — Иркутск будут совершаться четыре раза в неделю
Авиакомпания S7 Airlines увеличит частоту рейсов из Екатеринбурга в Иркутск, сообщили в пресс-службе уральского аэропорта Кольцово. Таким образом, перелеты на самолетах перевозчика между городами увеличатся до четырех раз в неделю.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Дополнительный рейс вводится с 7 июля: улететь в Иркутск можно будет по вторникам. Время в пути составляет 4 часа 25 минут.
Стоимость билета на июльские даты начинается от 20 тыс. руб.