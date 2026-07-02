Более 80 автомобилей сгорели в Удмуртии с начала года
81 пожар с участием автомобилей зарегистрировали в Удмуртии в январе—июне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
В 65 случаях причиной возгорания стала неисправность систем и механизмов транспорта, в 16 — нарушение правил пожарной безопасности. В результате происшествий погиб один человек, шесть жителей региона получили травмы.
По данным ведомства, в 54% случаев горели иномарки, в 46% — отечественные автомобили.
За последнюю неделю зафиксированы два пожара. 28 июня в Воткинске на улице Талый Ключ огнем был уничтожен автомобиль «ВАЗ-2109». 30 июня в Сарапуле на переулке 3-й Дубровский горел моторный отсек «ВАЗ-2123».