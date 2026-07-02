На семи заправках «АТАН» в Севастополе открыта свободная продажа АИ-95 и ДТ

С 10:00 1 июля на семи заправках «АТАН» в Севастополе открыта свободная продажа топлива марок АИ-95 Ultra и дизельного топлива Ultra. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Обращаю ваше внимание на то, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин»,— отметил Михаил Развожаев.

По его словам, топливо есть в наличии на: АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra), АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra), АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

Глава Севастополя также напомнил, что в городе продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Севастополе продажа топлива на АЗС 2 июля будет осуществляться по QR-кодам. Получение кодов стартовало 1 июля в 22:15. Полученный накануне QR-код нужно использовать в период с 09:00 до 21:00. По нему можно будет заправить только машину, а отпуск любого вида горючего в канистры запрещен.

Алина Зорина