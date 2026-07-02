Свердловский минфин: уральцы стали лучше планировать свой бюджет

Жители Свердловской области стали лучше планировать собственные финансы, сообщили в министерстве финансов области. Региональный центр финансовой грамотности по заказу ведомства изучил, как жители Среднего Урала формируют свои сбережения и управляют личными средствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Так, 33,9% жителей планируют бюджет так, чтобы денежных запасов хватало на срок от двух до шести месяцев. Запас менее чем на месяц хранят 36,1% свердловчан, еще 13,5% бюджет не планируют. Только небольшое число жителей рассчитывает деньги так, чтобы они оставались на протяжении долгого времени: на 7-12 месяцев — 7,7%, на год-два — 4,1%, более чем на два года — 4,7%.

При этом более половины уральцев — 51,7% — откладывают деньги ежемесячно, но 22,1% не занимаются накоплениями. На непредвиденные нужды 29% жителей планируют траты до 10% от своих средств, еще 23,8% — 10-15%. Только 2,8% откладывают на это более 50% своего бюджета. В случае нехватки денег 70% свердловчан собираются взять в долг у родственников и друзей, 30,5% — занять деньги в банке. Кроме того, в таком случае 6,4% собираются посетить ломбард, а поиском дополнительного заработка займутся 1,8% жителей.

«Мы наблюдаем, что произошло увеличение процента вложений от ежемесячного дохода: в среднем свердловчане стали откладывать больше 10%, и уже почти половина резервирует рекомендуемые 10-30% поступлений в личный бюджет. 78% жителей нашего региона регулярно формируют финансовую подушку. Это говорит о том, что финансовая культура постепенно развивается, мы ответственно подходим к своему будущему, создаем его сами»,— отметила директор Регионального центра финансовой грамотности Алена Оболенская.

Ирина Пичурина