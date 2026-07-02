В Геленджике инвалиду полгода не выдавали технические средства реабилитации

Жительница Геленджика с ограниченными возможностями здоровья в течение полугода не получила необходимые технические средства реабилитации. Права инвалида восстановили после вмешательства прокуратуры, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Прокуратура Геленджика провела проверку после обращения, поступившего от инвалида. Правоохранительные органы установили, что 62-летняя жительница города страдает тяжелым заболеванием, и ей назначена индивидуальная программа реабилитации, подразумевающая наличие специальных технических средств.

После вмешательства прокуратуры жительница Геленджика получила изделия, необходимые для прохождения реабилитации.

Кристина Мельникова