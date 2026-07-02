В Ярославской области произошла авария с погибшим и пострадавшими

В Ярославской области 1 июля на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» произошла авария, в результате которой погиб человек и четверо пострадали, в том числе дети. Об этом сообщило региональное управление МВД.

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По данным полиции, авария произошла в 12:18 на 327-м километре автодороги в районе деревни Ростилово Даниловского муниципального округа. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault 1980 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan под управлением мужчины 1988 года рождения.

В результате аварии пассажирка Nissan, женщина 1987 года рождения, погибла до приезда бригады скорой помощи. Девочка 2014 года рождения госпитализирована, еще двое несовершеннолетних пассажиров 2025 и 2018 годов рождения получили травмы и будут проходить амбулаторное лечение. Водитель Renault также получил травмы, не потребовавшие госпитализации.

Следователь ОМВД России «Даниловский» возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обстоятельства аварии устанавливаются.

Антон Голицын