Дагестанский промкластер стройматериалов получил аккредитацию Минпромторга РФ

Промышленный кластер производителей строительных материалов, конструкций и технологий в Дагестане прошел процедуру официального признания в Минпромторге РФ и приобрел закрепленный правовой статус. В состав нового объединения вошли двенадцать отраслевых предприятий республики, сообщает пресс-служба кабмина Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Федеральная аккредитация существенно расширяет инструментарий государственной поддержки для участников кластера. Им становятся доступны субсидии на компенсацию затрат при выпуске стартовых партий продукции — до 150 млн руб., а также льготные займы в диапазоне от 2 до 100 млрд руб. по ставке, составляющей 30% от ключевой. Помимо этого, предприятия получат право применять пониженный тариф страховых взносов — 7,6% вместо стандартных 30%, а государство возьмет на себя частичное финансирование маркетинговых мероприятий, сертификации и участия в выставках.

Региональная составляющая системы поддержки реализуется через Фонд развития промышленности Дагестана. Его программа «Кластер» предусматривает займы по ставке 4% годовых с лимитом до 20 млн руб., тогда как «Промышленная ипотека» позволяет привлечь до 50 млн руб. под 3% годовых. Совокупность федеральных и региональных механизмов призвана помочь производителям формировать конкурентоспособную себестоимость и удерживать устойчивые позиции на рынке.

В октябре 2025 года были подведены итоги первого Национального рейтинга регионов по развитию промышленных кластеров, охватившего 67 субъектов Федерации: Дагестан занял место в первой пятерке и стал абсолютным лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В планах Фонда развития промышленности на 2026 год — формирование мебельного кластера, расширение числа участников действующих объединений и выявление перспективных инвестиционных направлений для генерации новых проектов.

Станислав Маслаков