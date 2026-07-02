Инновационная продукция ММК-ЛМЗ преобразила городское пространство в Перми

Оцинкованный прокат ММК-ЛМЗ (ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод», входит в Группу ММК) применен для изготовления ограждения крупного объекта коммунальной инфраструктуры в Перми. 400-метровый забор из проката марки SteelArt Design гармонично вписался в архитектурный облик реконструируемой площади Трудовой доблести и ключевых улиц города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Технологические возможности цифровой печати ММК-ЛМЗ с использованием специальных неорганических чернил позволили нанести на прокат толщиной 0,44 мм сложный макет, разработанный дизайнером Марией Бобровой совместно с агентством «Пермь 300». Высота забора может достигать 3,2 м. Благодаря многослойному полимерному покрытию новое ограждение обладает высокой стойкостью к атмосферному воздействию и надежно защищено от коррозии и выгорания цвета, а стальная основа гарантирует прочность конструкции и устойчивость к деформации.

Реализованный в Перми проект – наглядный пример благоустройства городской территории с использованием проката марки SteelArt Design. Ранее аналогичное ограждение из продукции ММК-ЛМЗ установили вокруг строительной площадки гостиницы на территории курорта «Притяжение» в Магнитогорске.

ПАО «ММК»