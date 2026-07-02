Свердловское УФАС фиксирует рост сговоров с вовлечением органов власти

В Свердловской области за последние годы выросло число нарушений в сфере сговоров с участием заказчиков, организаторов торгов, а также нарушений, связанных с вовлечением в сговор органов власти. Об этом на пресс-конференции заявила начальник отдела по борьбе с картелями УФАС по Свердловской области Ольга Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, если в 2023 — 2024 годах доминировали картели на торгах, то теперь статистика сместилась в сторону дел с участием заказчиков. Так, в 2025 году было четыре дела с участием заказчиков в антиконкурентных сговорах. В 2026 году есть уже пять дел, связанных с вовлечением заказчиков. «Картельных дел становится чуть меньше, либо статистика смещается в такие показатели, когда к картелю присоединяются еще и заказчики – таких дел становится больше»,— прокомментировала госпожа Смирнова.

Представитель регионального УФАС предположила, что рост подобных нарушений вызван тем, что картели на торгах между поставщиками сейчас эффективнее мониторятся антимонопольным органом в цифровом режиме, и, чтобы обойти форму цифрового контроля, участники рынка стали привлекать к участию в соглашениях органы власти и заказчиков. «Мы видим в этом очень большие риски»,— резюмировала Ольга Смирнова.