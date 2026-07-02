В Краснодаре 59 АЗС временно не отпускают топливо

По данным на утро 2 июля, в Краснодаре работают 44 автозаправочные станции. Топливо временно не отпускают 59 АЗС. Об этом сообщает пресс-служба муниципального центра управления краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Краснодаре АИ-92 есть в наличии на 38 автозаправках, АИ-95 — на 31 станции, АИ-100 — только на 20 автозаправочных станциях, дизельное топливо — на 42 АЗС. Отмечается, что на ряде объектов по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки.

«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Просим не закупать топливо впрок — это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей»,— говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

«Ъ-Кубань» писал, что на сессии Законодательного собрания Краснодарского края обсуждалась ситуация с топливным обеспечением региона. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Евгению Пергуну подготовить предложения по стабилизации обстановки и лично проконтролировать ситуацию. Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить топливом сельхозтоваропроизводителей, оперативные и коммунальные службы, а также общественный транспорт.

Алина Зорина