На Ставрополье возбудили 187 уголовных дел о незаконной миграции

В январе-июне 2026 года в Ставропольском крае возбудили 187 уголовных дел о незаконной миграции, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по региону Владислав Малкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Увеличение показателей господин Малкин связал с усилением контроля за незаконной регистрацией иностранных граждан и внедрению новых рекомендаций по расследованию уголовных дел в этой области.

Также он обратил внимание на то, что некоторые мигранты оформляют студенческие визы, хотя на самом деле приезжают в страну для трудовой деятельности.

На ситуацию повлиял и указ президента РФ, который давал возможность мигрантам легализоваться. Всего документы в учреждения подали 679 человек, из них 590 получили право законно находиться в России.

Тех, кто не смог легализоваться, внесли в особый список, что лишило мигрантов социальных льгот, возможности пользоваться банковскими услугами и государственными сервисами.

Наталья Белоштейн