«Ижевск» проиграл нижегородскому клубу «Победа» в рамках второй лиги по футболу

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» проиграл клубу «Победа» в Дзержинске в рамках 15 тура дивизиона «Б» второй лиги России по футболу. Матч 1 июля закончился со счетом 1:0. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Ижевск», Vk Фото: ФК «Ижевск», Vk

«После игры ужасные впечатления. Стартовый отрезок удался, за исключением пропущенного гола. Силы не безграничны у ребят, но это никакое не оправдание — даже после дороги люди выходят и играют. Было видно, что “Победе” тяжело, но они заслужили победу»,— прокомментировал главный тренер «Ижевска» Егор Козырев.

После поражения ижевская команда спустилась на девятую позицию в турнирной таблице. 5 июля пройдет выездной матч с командой «Акрон-2» из Тольятти. 28 июня «Ижевск» сыграл вничью с командой «Урал-2» (0:0).