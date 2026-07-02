В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространили городские службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями. В случае нахождения дома граждан попросили не подходить к окнам и укрыться в помещениях, окна которых не выходят в сторону моря. В качестве безопасных мест рекомендовали использовать коридоры, ванные комнаты, туалеты и кладовые.

Тем, кто в момент объявления угрозы находится на улице, рекомендовали пройти в цокольные этажи ближайших зданий. Для укрытия также предложили использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и подземные парковки.

При этом городские службы предупредили, что использовать автомобиль как укрытие опасно. Также не рекомендуется находиться у стен многоквартирных домов.

Отдельно власти обратились к очевидцам происходящего с просьбой отказаться от съемки и публикации в социальных сетях информации, связанной с работой систем противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действиями специальных и оперативных служб.

Жителей и гостей Сочи призвали сохранять спокойствие и ожидать официального сообщения об отмене сигнала угрозы после стабилизации обстановки.

Для связи с оперативными службами рекомендовали использовать единый номер экстренных служб 112.

Мария Удовик