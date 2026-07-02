В Группе ММК появился первый доктор экономических наук

Главный специалист по профориентационной работе Магнитогорского металлургического комбината Владимир Дремов защитил докторскую диссертацию, став обладателем ученой степени в области экономики. Официальный приказ заместителя министра науки и высшего образования РФ о ее присвоении укрепил общие позиции предприятия в числе самых научно активных в стране: сегодня в Группе ММК трудятся четыре доктора и 125 кандидатов наук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Тема масштабного исследования Владимира Дремова – «Кластерный подход к управлению себестоимостью продукции в контексте государственной промышленной политики: теория и методология». При подготовке диссертации автором было опубликовано 45 научных работ и две авторские монографии. Высокую практическую ценность результатов подтвердили Государственная дума РФ, органы власти и крупнейшие предприятия Челябинской области, отметившие существенный экономический эффект исследования.

Тема работы имеет под собой прочную практическую основу. Как отметил сам Владимир Дремов, исследование базируется на его реальном опыте.

«Это практические и научно обоснованные результаты моей работы в Индустриальном парке ММК и в Законодательном Собрании Челябинской области, направленные на повышение качества процесса реализации государственной промышленной политики. Теперь основная задача – чтобы подготовленные предложения нашли отражение на законодательном уровне и работали на пользу общества», – подчеркнул Владимир Дремов.

Особую благодарность новоиспеченный доктор наук выразил своей семье за многолетнюю поддержку, а также научному консультанту и наставнику – профессору Уральского социально-экономического института Наталье Киреевой. По словам профессора, данная диссертация положила начало формированию целой научной школы, на базе которой продолжатся исследования в рамках этого направления.

Развитие кадрового потенциала и поддержка сотрудников, занимающихся исследовательской деятельностью, остаются важным приоритетом Магнитогорского металлургического комбината. Наличие столь сильной и уникальной академической базы внутри компании позволяет градообразующему предприятию успешно внедрять инновации, эффективно управлять издержками и удерживать лидерство в металлургической отрасли.

ПАО «ММК»