Около 20 рейсов задержано в аэропорту Краснодара

Утром 2 июля в аэропорту Краснодара задержано около 20 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

На вылет задержаны девять рейсов. Они должны направиться в Ташкент, Москву, Тбилиси, Стамбул, Новосибирск, Сургут и Казань. Согласно информации онлайн-табло аэропорта, отмененных рейсов нет, остальные вылетят по расписанию.

На прилет задержаны также девять рейсов. Прибыть в Краснодар они должны из Ташкента, Антальи, Махачкалы, Москвы, Казани, Сургута, Тель-Авива и Санкт-Петербурга. По данным на 09:20 мск, отмененных рейсов нет, остальные самолеты должны вылететь по расписанию.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в аэропортах Краснодара и Геленджика прошедшей ночью были введены временные ограничения на полеты. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов. Около 08:49 мск их отменили.

Согласно информации Министерства обороны России, над территорией Краснодарского края и других регионов в течение прошедшей ночи ликвидировали 327 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина