В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили представители воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В аэропорту уточнили, что ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность выполнения полетов гражданской авиации. На период действия ограничений службы аэропорта продолжают работу и готовы возобновить обслуживание рейсов после их отмены.

Пассажиров проинформировали, что авиакомпании самостоятельно уведомят клиентов обо всех изменениях в расписании рейсов. Получить актуальную информацию о времени вылета и прилета можно на онлайн-табло в терминале аэропорта, а также на официальных сайтах аэропорта и перевозчиков.

Кроме того, в аэропорту рекомендовали пассажирам внимательно следить за аудиообъявлениями в терминале, где оперативно передают информацию об изменениях в расписании и работе воздушной гавани.

На фоне временных ограничений пассажиров попросили соблюдать порядок в терминале и с уважением относиться к окружающим. В администрации аэропорта призвали не занимать сидения вещами и багажом, а также уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

В аэропорту также напомнили, что в терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Рядом с санитарными зонами для пассажиров доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Временные ограничения на работу аэропортов периодически вводят в российских регионах на фоне усиления мер безопасности воздушного пространства. После снятия ограничений аэропорт Сочи возобновит работу в штатном режиме.

Мария Удовик