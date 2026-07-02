ПВО уничтожила 327 беспилотников над регионами России за ночь

В ночь на 2 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолетного типа над Краснодарским краем, еще 18 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, атака продолжалась в период с 20:00 1 июля до 07:00 2 июля по московскому времени. Беспилотники ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Средства ПВО также работали над акваториями Черного и Азовского морей.

Накануне, в ночь на 1 июля, российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 179 беспилотников над 17 регионами страны. Тогда в числе атакованных территорий также оказался Краснодарский край. Беспилотники ликвидировали и над Черным и Азовским морями.

На фоне участившихся атак в Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками украинских беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о местонахождении военных и потенциально опасных объектов.

Ограничения распространяются на публикацию фото- и видеоматериалов, а также иной информации, способной раскрыть расположение критически важных объектов и последствия атак. За нарушение запрета предусмотрели административную ответственность.

Максимальный штраф за распространение запрещенной информации на территории Краснодарского края составляет 300 тыс. руб. Власти региона неоднократно призывали жителей и туристов соблюдать действующие ограничения и не публиковать материалы, связанные с работой систем безопасности и отражением атак беспилотников.

Мария Удовик