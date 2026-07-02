Бензин в Ярославской области подорожал на 0,11 рубля за неделю

С 23 по 29 июня средняя цена на бензин в Ярославской области увеличилась на 0,11 руб. за литр — до 66,01 руб. Данные публикует Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства средняя цена на АИ-95 в регионе составила 67,36 (+0,11 руб.), АИ-92 — 62,67 (+0,11 руб.), дизельного топлива — 77,64 (+0,17 руб.).

По данным Росстата, в целом в стране бензин подорожал на 1,18 руб. или на 1,6%, наиболее значительный рост был зафиксирован в Севастополе — на 30%. В Москве цена за неделю снизилась на 0,7%.

Антон Голицын