Цена «квадрата» в новостройках Ижевска выросла на 6% за полгода

1 кв. м в новостройках столицы Удмуртии подорожал на 6% по итогам первого полугодия — до 142,5 тыс. руб. средняя стоимость квартиры достигла 7,1 млн. руб. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ижевск занял 38-е место среди 70 крупных городов России по темпам роста стоимости «квадрата» на первичном рынке недвижимости за январь—июне. В среднем по стране цена 1 кв. м. увеличилась на 2,6% — до 160,1 тыс. руб. В 53 городах зафиксирован рост, в 17 — снижение.

«В настоящее время спрос на покупку квартир невысокий, и цены растут вяло. В прошлом году первое полугодие ознаменовалось повышением цены метра на 4,3%, и подорожание произошло в 66 городах из 70. Тренд на замедление динамики говорит как о состоянии рынка недвижимости, так и об общем положении дел в экономике. Сейчас рост цен на новостройки обусловлен лишь сокращением предложения, которое за полгода сжалось на 28%»,— рассказывает генеральный директор портала Павел Луценко.

Он подчеркнул, что в тех городах, где цены недавно показывали «бодрый прирост», намечается перелом. Как пример спикер выделил Сочи и Курск. В курортном городе рынок перегрет и постоянные задержки рейсов в аэропорту снижают количество покупателей. В Курске, по словам господина Луценко, жилищные сертификаты для граждан, утративших крышу над головой, слишком «разогнали» цены на квартиры.

Лидерами по росту цен на жилье В новостройках в России за полугодие стали Нижний Тагил (+13,9% за «квадрат», +16% за лот), Грозный (+11,5% и +12,8% соответственно) и Барнаул (+10,2% и +9,4%). Наиболее заметное снижение зафиксировано в Сочи (-6,9% за «квадрат», -6,2% за лот), Уфе (-5,8% и -0,9%) и Кирове (-4,1% и -2,8%).

Напомним, Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска достигла 120 тыс. руб. к концу второго квартала. За три месяца показатель увеличился на 0,8%. Об этом сообщают аналитики платформы «Циан». По 40 крупным городам России средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке составила 152,8 тыс. руб. За год она выросла на 10%, за квартал — на 2%. При этом в Ижевске годовая динамика оказалась выше среднерыночной — 13%. По темпам роста за год столица Удмуртии находится на восьмом месте среди 40 регионов и разделяет позиции с Нижним Новгородом, Самарой и Челябинском, где также зафиксировано подорожание на 13%.

Карина Пырина