Четырех жительниц Удмуртии осудили за хищение 1,5 млн рублей соцвыплат инвалидам

Можгинский райсуд Удмуртии вынес приговор четырем жительницам республики за похищение 1,5 млн руб. из бюджета (ст. 159.2 УК) при получении социальных выплат для покупки инвентаря для инвалидов. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что организатор преступной группы ранее занимала должность коммерческого директора компании по продаже ортопедических изделий. С 2020-го по 2023 годы она привлекла в преступную группу троих участниц — двух бывших коллег и одну знакомую, имеющую ребенка-инвалида. Фигурантки похищали бюджетные средства, выделяемые для обеспечения инвалидов техническими средствами.

Одна подсудимая признала свою вину полностью, другие — частично, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Причиненный ущерб возмещен полностью. Всех обвиняемых приговорили к условному сроку лишения свободы: организатор получила пять лет, ее пособницы — от четырех лет до одного года. Приговор в законную силу не вступил.