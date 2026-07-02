На Ставрополье ВЭС «Симоновская» запустят в начале 2027 года

В Ставропольском крае новую ветроэлектростанцию (ВЭС) «Симоновская» планируют ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2027 года. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы АО «Росатом Возобновляемая энергия».

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Отмечается, что на стройплощадках ВЭС «Симоновская» в Ставропольском крае и ВЭС «Вербная» в Ростовской области сейчас проводятся статические испытания грунтов для проверки прочности фундаментов. В ближайшее время на этих площадках начнутся работы по строительству дорог. Завершить строительство и ввести станции в эксплуатацию планируют в первой половине 2027 года.

Общая мощность ВЭС «Вербная» достигнет 92,5 МВт. Станция будет включать 37 ветроэнергетических установок, каждая из которых имеет мощность 2,5 МВт. Мощность ВЭС «Симоновская» составит 50 МВт, а в ее состав войдут 20 ВЭУ аналогичной мощности.

После ввода обеих станций будет создано около 35 рабочих мест.

Поддержку инвестиционным проектам по строительству ветроэлектростанций оказывают региональные власти Ставропольского края и Ростовской области.

Ипатовский район стал местом для строительства ветроэлектростанций за счет наличия Армавирского ветрового коридора между Ставропольским плато и предгорьями Кавказа. Он гарантирует постоянное поступление ветра, который необходим для производства электроэнергии и соответствует параметрам, требуемым для эффективной работы ветрогенераторов.

Наталья Белоштейн