Байопик Майкла Джексона собрал в ярославских кинотеатрах 9,3 млн рублей

Кинобиография Майкла Джексона «Майкл» собрала в кинотеатрах Ярославской области за июнь 9,3 млн руб. Данные приведены в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, трейлер к фильму «Майкл» Фото: Кинопоиск, трейлер к фильму «Майкл»

Байопик, в котором главную роль сыграл племянник «короля поп-музыки» Джаафар Джексон, вышел в кинопрокат 28 мая. За первый месяц лета его посмотрели в кинотеатрах 19,6 тыс. ярославцев, а всего состоялось свыше 1 тыс. показов. Общие сборы по России — 1,6 млрд руб. «Ъ» сообщал, что фильм «Майкл» стал самым кассовым биографическим фильмом в истории кинематографа, собрав $977 млн в мировом прокате.

На втором месте по сборам в Ярославской области — третья часть российской комедии «Холоп», вышедшая 11 июня. 15,5 тыс. жителей и гостей региона заплатили за просмотр фильма в кинотеатрах в общей сложности 6,4 млн руб.

Замыкает тройку лидеров кинопроката американский научно-фантастический фильм ужасов «Закулисье реальности». Вышедший 4 июня хоррор посмотрели в кинотеатрах 9 тыс. ярославских зрителей. Сборы за месяц составили 4,1 млн руб.

Алла Чижова