В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара и Геленджика введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Временные ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара введены на прием и выпуск воздушных судов в течение прошедшей ночи. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

В случае снятия ограничений после шести утра в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании. Все службы аэропорта готовы к возобновлению работы. Отмечается, что все рейсы за прошедший день обслужены.

«Обо всех изменениях перевозчики проинформируют своих пассажиров. Актуальную информацию о времени вылета вы можете уточнить у авиакомпании, на нашем онлайн-табло»,— говорится в сообщении авиагавани Краснодара.

UPD: ограничения на полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика отменены в 08:49 мск.

Вечером 1 июля «Ъ-Кубань» писал, что до конца суток аэропорт Краснодара планировал обслужить 35 рейсов на прилет и 47 — на вылет. В тот период в авиагавани шло непрерывное обслуживание воздушных судов на прием и вылет для выполнения суточного плана в полном объеме.

Алина Зорина