Со ставропольского металлотрейдера кредиторы требуют 157 млн рублей

Временный управляющий Алексей Ляхов уведомил о получении требования кредитора к ставропольскому металлотрейдеру ООО «БНВ-Юг» на 156,9 млн руб. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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Требование к должнику предъявило ПАО «Сбербанк». Оно возникло исходя из обязанности исполнения обязательств по договору ипотеки на 156,9 млн руб., из которых — 152 млн руб. основного долга, 991,5 руб. — платы за пользование лимитом, 1,9 млн руб. процентов, 516,6 тыс. руб. — плата за вынужденное отчуждение денежных средств, более 2,3 млн руб. неустойки, 4,9 тыс. руб. комиссии за ведение счета. Еще 39,3 млн руб. кредитор просит учесть как обеспеченные залогом имущества должника.

Процедура наблюдения в отношении ООО «БНВ-Юг» введена определением Арбитражного суда Ставропольского края 4 июня 2026 года. Судебное заседание по итогам процедуры наблюдения назначено на 25 ноября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «БНВ-Юг» зарегистрировано в Ставрополе 3 февраля 2015 года. Компания занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Учредитель — Сергей Вертилецкий. В 2024 году выручка компании выросла на 50% — до 3 млрд руб., а чистая прибыль — на 54%, достигнув 14 млн руб.

Наталья Белоштейн