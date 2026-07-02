Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В ярославском аэропорту ввели ограничения

Росавиация временно запретила ярославскому аэропорту (Туношна) принимать и выпускать воздушные суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения были введены в 3:00 2 июля для обеспечения безопасности полетов. На сегодняшний день в аэропорту запланирован только один рейс: в 13:00 должен прилететь самолет из Санкт-Петербурга, а в 13:45 — вылететь обратно.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводился.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд