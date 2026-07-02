В ярославском аэропорту ввели ограничения

Росавиация временно запретила ярославскому аэропорту (Туношна) принимать и выпускать воздушные суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения были введены в 3:00 2 июля для обеспечения безопасности полетов. На сегодняшний день в аэропорту запланирован только один рейс: в 13:00 должен прилететь самолет из Санкт-Петербурга, а в 13:45 — вылететь обратно.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводился.

Алла Чижова