В ярославском аэропорту ввели ограничения
Росавиация временно запретила ярославскому аэропорту (Туношна) принимать и выпускать воздушные суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Ограничения были введены в 3:00 2 июля для обеспечения безопасности полетов. На сегодняшний день в аэропорту запланирован только один рейс: в 13:00 должен прилететь самолет из Санкт-Петербурга, а в 13:45 — вылететь обратно.
Режим беспилотной опасности в Ярославской области не вводился.