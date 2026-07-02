На Алтае осудили курьера мошенников за хищение 3 млн рублей у вдовы участника СВО

К трем годам условно суд Республики Алтай приговорил 21-летнего жителя Нижнего Новгорода за хищение 2,9 млн руб. у вдовы погибшего участника спецоперации. Об этом сообщила прокуратура региона.

По материалам ведомства, нижегородец входил в состав организованной преступной группы и выполнял в ней роль курьера. Его сообщники по телефону убедили жительницу Чемальского района под предлогом декларирования снять в банке наличные и передать обвиняемому. 2,9 млн руб., которые женщина получила в качестве выплаты за гибель супруга на спецоперации, были похищены.

Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера, изъятые у него деньги вернули потерпевшей. Нижегородцу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы). Дело в отношении других участников ОПГ выделено в отдельное производство.

Илья Николаев