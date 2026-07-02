Кассационный суд проверит приговор директору пивзавода «Альпина»

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) поступила жалоба защиты на приговор горсуда Абакана, который назначил 3,5 года колонии директору и владельцу пивоваренного завода «Альпина» Александру Зубареву по делу о неуплате налогов на 3,4 млрд руб. Заседание назначено на 30 июля, указывается в карточке дела на сайте кассационного суда.

Приговор бизнесмену вынесли в октябре 2025 года. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима с конфискацией в доход государства 60,98% доли в уставном капитале компании стоимостью более 651 млн руб. Иск ФНС к бизнесмену о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Адвокат обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд Республики Хакасия, но тот оставил назначенное пивовару наказание без изменения.

Илья Николаев