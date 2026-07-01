В Динском районе обломки БПЛА повредили кровлю частного дома

На территории Динского района обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обломки нашли на территории станицы Пластуновской Динского района. Фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома и повредили кровлю здания. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте работают сотрудники специальных и оперативных служб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территориями Краснодарского края и других регионов ликвидировали 133 украинских беспилотных летательных аппарата. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск.

Алина Зорина