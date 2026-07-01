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В Динском районе обломки БПЛА повредили кровлю частного дома

На территории Динского района обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Обломки нашли на территории станицы Пластуновской Динского района. Фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома и повредили кровлю здания. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

Сейчас на месте работают сотрудники специальных и оперативных служб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территориями Краснодарского края и других регионов ликвидировали 133 украинских беспилотных летательных аппарата. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск.

Алина Зорина

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