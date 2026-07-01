Главные новости за 1 июля: Кубань, Крым, Адыгея

На сессии Законодательного собрания Краснодарского края обсуждалась ситуация с топливным обеспечением региона. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Евгению Пергуну подготовить предложения по стабилизации обстановки и лично проконтролировать ситуацию.

Проблемы со свободной продажей бензина в Крыму сохранятся еще около двух недель, заявил депутат Госдумы от республики Леонид Бабашов. Пути решения уже найдены.

Группа компаний «Ренна» инвестирует 150 млн руб. в строительство студенческого кампуса гостиничного типа в Кореновске. Объект рассчитан на 70 мест и предназначен для размещения сотрудников, студентов и молодых специалистов профильных вузов.

В Краснодаре в июне зафиксирован заметный рост цен на моторное топливо: бензин, дизель и автогаз подорожали в среднем на 1,7–2,3 руб. за литр. Такие данные приводит городское управление цен и тарифов по состоянию на 30 июня.

В 2028 году в Майкопе введут в эксплуатацию новый хирургический корпус Майкопской городской больницы. Ход строительства и реконструкции республиканского онкодиспансера проверил глава региона Мурат Кумпилов.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили поправки в бюджет, увеличив дорожный фонд региона почти до 64,4 млрд руб. Также дополнительные средства направят на поддержку организаций ЖКХ и импортозамещающих производств.

Казаки и участники СВО будут дежурить на АЗС Крымского района. По данным администрации, такая практика уже действует на нескольких объектах и позволяет ускорить движение очередей, а также пресекать случаи многократной заправки автомобилей с целью последующей перепродажи топлива.

Законодательное собрание Краснодарского края согласовало изменения в краевой бюджет. На поддержку граждан, в первую очередь участников спецоперации и их семей, дополнительно направят 12,4 млрд руб. Всего на эту сферу выделят 78,2 млрд руб.

Сочинский институт РУДН отказался от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению «Юриспруденция» для наборов 2024–2026 годов. Вместо них студенты будут сдавать устные экзамены.

В Краснодаре по состоянию на 1 июля продолжают работу 44 автозаправочные станции. Более 60 АЗС не отпускают бензин.