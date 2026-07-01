Главные новости за 1 июля. Сочи

Сочинский институт РУДН с 2024 года отменил выпускные квалификационные работы по юриспруденции, заменив их устными экзаменами из-за необъективности дипломов в эпоху ИИ. В вузе пояснили, что новая система оценивает стратегическое мышление, нестандартное применение права и этические решения, а диплом будет подтверждать профессиональное мышление, а не умение писать тексты.

Прокуратура Сочи начала проверку после сообщений об издевательствах над 11-летним школьником, который в течение года страдал от физического и психологического насилия со стороны одноклассников, при этом учителя не приняли меры и искажали факты. Следственный отдел возбудил уголовное дело, а прокуратура оценит действия сотрудников школы и органов профилактики, а также соблюдение законодательства о защите детей.

Осенью 2026 года Госдума рассмотрит предложения Сочи и других курортов Черного моря по корректировке закона о гостевых домах, стартовавшего как эксперимент в ноябре 2025 года, с учетом практики и отзывов отраслевиков. Среди ключевых проблем — до 35% владельцев не могут попасть в реестр из-за ограничения в 15 номеров и разница в нормах застройки ИЖС между Сочи и Анапой, что требует учета муниципальных особенностей.

В Сочи с 1 июля запущен круглосуточный автобусный маршрут №105А, который связал аэропорт с железнодорожными вокзалами Адлера и Сочи, стоимость проезда до вокзала Сочи — 131 руб. Новый режим введен для повышения доступности в пик туристического сезона, чтобы пассажиры ночных рейсов могли беспрепятственно добраться до города, а расписание и контакты горячей линии опубликованы на транспортном портале курорта.