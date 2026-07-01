«Локомотив» обменял защитника в «Северсталь»

Хоккейные клубы «Локомотив» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого в череповецкую команду перешел защитник Алексей Кожевников. Ярославский клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В КХЛ защитник провел 65 игр, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Алексей Кожевников выступал за «Локомотив» и «Куньлунь». Прошедший сезон защитник провел во Всероссийской хоккейной лиге, в которой выступал за фарм-клуб «Локомотива» — пермский «Молот».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» подписал двухлетний контракт с канадцем Джованни Фьоре.

Алла Чижова