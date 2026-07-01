«Локомотив» обменял защитника в «Северсталь»
Хоккейные клубы «Локомотив» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого в череповецкую команду перешел защитник Алексей Кожевников. Ярославский клуб получил денежную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.
Фото: ХК «Локомотив»
В КХЛ защитник провел 65 игр, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. Алексей Кожевников выступал за «Локомотив» и «Куньлунь». Прошедший сезон защитник провел во Всероссийской хоккейной лиге, в которой выступал за фарм-клуб «Локомотива» — пермский «Молот».
«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» подписал двухлетний контракт с канадцем Джованни Фьоре.