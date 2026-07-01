Над Кубанью и другими регионами сбили 133 БПЛА

Над территориями Краснодарского края и других регионов ликвидировали 133 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина