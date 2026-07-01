Аэропорт Краснодара планирует обслужить 82 рейса до конца суток

Аэропорт Краснодара работает без ограничений по фактическому расписанию. До конца суток планируется обслужить 35 рейсов на прилет и 47 на вылет, сообщила пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По состоянию на 19:30 мск обстановка в аэропорту спокойная, скоплений пассажиров нет. Идет непрерывное обслуживание воздушных судов на прием и вылет для выполнения суточного плана в полном объеме.

Пассажиров предупреждают о возможных переносах, отменах или объединениях рейсов. Рекомендуется заранее уточнять статус рейса у авиакомпании перед выездом в аэропорт, следить за аудиообъявлениями в терминале, информацией на электронных табло и на официальном сайте аэропорта.

«Совместно с авиакомпаниями, мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания», — говорится в сообщении.

Алина Зорина