Главные новости за 1 июля. Кавказ

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против руководителя строительной компании, предположительно скрывшей от бюджета свыше 288 млн руб. налоговых платежей. С 2021 по 2023 год ее руководитель намеренно направляла в налоговые органы декларации с заведомо недостоверными сведениями — таким образом занижались обязательства по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций.

В рамках дела ставропольского предпринимателя Алексея Яшкунова на публичные торги выставлено 17,88-метровое моторное судно итальянского производства Azimut-58 2009 года выпуска — начальная стоимость лота определена в 55 млн рублей, аукцион запланирован на 4 августа 2026 года. Сведения об этом опубликованы на федеральном портале торги-россии.рф.

По состоянию на 1 июля 2026 года Ставропольский край располагает 19 подписанными соглашениями о комплексном развитии территорий. Площадь охваченных участков составляет 175 гектаров, а суммарный объем планируемого жилищного фонда превысит 1 млн квадратных метров.

Главная нарзанная галерея в Кисловодске временно закрыта для посетителей. Причиной стала масштабная коммунальная авария на канализационном коллекторе. В ночь на 1 июля в Кисловодске вышел из строя центральный канализационный коллектор: причиной аварии стал засор в системе. Инцидент повлек масштабные последствия для курортного города — без питьевой воды оказались 11 санаториев и жители 17 улиц, в том числе Курортного бульвара. Около десяти частных домов в зоне аварии оказались подтоплены.