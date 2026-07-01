Главные новости за 1 июля: Новороссийск

Утром 1 июля в Новороссийске топливо не продавалось на 20 АЗС.

За прошедшую неделю в Новороссийске увеличились цены на некоторые виды овощей. Согласно результатам мониторинга городского управления экономического развития, также зафиксирован рост цен на яблоки.

В Новороссийске открыли «горячую линию» по вопросам топлива. На АЗС организовали дежурство волонтеров для оперативного информирования граждан в очередях.

Днем на автозаправочных станциях Новороссийска появился бензин АИ-100. Утром 1 июля этот вид топлива отсутствовал на заправках.

В Новороссийске планируют капитально отремонтировать гимназию №20, построенную в 1910 году.

В порту Новороссийска запланировали учения по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.