Главные новости за 1 июля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Воронеже приостановили рассмотрение одного из двух уголовных дел американца Роберта Гилмана. В качестве причины указывается «психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, исключающие возможность явки подсудимого».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр «Пролетарий» на проспекте Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Кинотеатр «Пролетарий» на проспекте Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд удовлетворил жалобу мэрии Воронежа и отменил решение регионального арбитража, который в апреле признал незаконным постановление горадминистрации об организации торгов на комплексное развитие территории (КРТ) в так называемом «квартале мойщиков». Речь идет о части условий аукциона, определяющих требования к участникам.

Воронежский дорожник Вардан Хачатрян получил два года колонии за уклонение от налогов на 99 млн руб. Следствие считает, что господин Хачатрян-младший с февраля 2019-го «с целью получения незаконной материальной выгоды разработал план уклонения от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений».

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб один человек, и еще трое ранены. В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник нанес удар по автомобилю — от полученных травм мужчина скончался на месте.

В Липецке продают три недостроя Минобороны в военном городке за 991 млн руб. Имущество находится в федеральной собственности и реализуется одним лотом. Здания находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на частичное разрушение фасадов и внутренней отделки, разбитые окна и плесень.

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову отказали в смягчении приговора за взятки. В апреле он получил 14 лет колонии строгого режима. Апелляционная жалоба Смирнова рассматривалась с начала июня.

Орловский производитель цеолитов ОАО «Промцеолит» вышел из банкротства с долгом почти на 90 млн руб. Арбитражный суд Орловской области завершил конкурсное производство компании, так как один из совладельцев компании — ООО «Сокол 7500» — погасил долги «Промцеолита» на 89,7 млн руб. перед ФНС и контрагентом предприятия ООО «Цеотрейдресурс» медиамагната Арама Габрелянова.

Семь жителей Тамбовской области предстанут перед судом за массовую драку с участием подростков. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой и хулиганстве — максимальное наказание может составить до 12 лет лишения свободы. В результате потасовки один подросток получил закрытую черепно-мозговую травму.

Егор Якимов