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Аэропорт Нальчика обслужил 104,5 тысячи пассажиров за первое полугодие

Пассажиропоток аэропорта Нальчика в Кабардино-Балкарии за первое полугодие вырос на 33% и составил 104,5 тыс. человек. В аэропорту связали этот результат с развитием маршрутной сети и расширением географии полетов.

За указанный период были открыты новые регулярные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург, увеличена частота полётов в Москву, продолжено выполнение рейсов в Казань, а также международных рейсов авиакомпании Jazeera Airways в Саудовскую Аравию.

«Положительная динамика пассажиропотока подтверждает растущий интерес к авиаперевозкам через аэропорт Нальчик и свидетельствует о востребованности существующих направлений. На сегодняшний день из Нальчика можно улететь по пяти направлениям», — сообщили в аэропорту.

Мария Хоперская

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