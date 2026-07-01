Аэропорт Нальчика обслужил 104,5 тысячи пассажиров за первое полугодие

Пассажиропоток аэропорта Нальчика в Кабардино-Балкарии за первое полугодие вырос на 33% и составил 104,5 тыс. человек. В аэропорту связали этот результат с развитием маршрутной сети и расширением географии полетов.

За указанный период были открыты новые регулярные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург, увеличена частота полётов в Москву, продолжено выполнение рейсов в Казань, а также международных рейсов авиакомпании Jazeera Airways в Саудовскую Аравию.

«Положительная динамика пассажиропотока подтверждает растущий интерес к авиаперевозкам через аэропорт Нальчик и свидетельствует о востребованности существующих направлений. На сегодняшний день из Нальчика можно улететь по пяти направлениям», — сообщили в аэропорту.

Мария Хоперская