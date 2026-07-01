Прокуратура начала проверку после издевательств над школьником в Сочи

Прокуратура Сочи организовала проверку после появления в социальных сетях информации об издевательствах над 11-летним школьником в одной из городских школ. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По предварительным данным, в период обучения ребенка в школе в отношении него допускались факты физического и психологического насилия со стороны других учащихся. В надзорном ведомстве отметили, что должностные лица образовательного учреждения, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий обучения, а также охрана жизни и здоровья несовершеннолетних, ненадлежащим образом исполнили свои обязанности.

По данному факту следственный отдел по Центральному району Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело. Ход расследования поставили на контроль. Кроме того, прокуратура намерена дать оценку работе органов системы профилактики. В ведомстве уточнили, что ребенок воспитывается в полной семье.

Ранее мать школьника рассказала, что ее сына в течение учебного года оскорбляли и избивали одноклассники. По ее словам, в декабре ребенку сломали палец. После происшествия мальчик назвал имена обидчиков, однако, как утверждает мать, в акте о драке педагоги указали, что пострадал другой ребенок, а виновных установить не удалось.

После этого родители начали класть в портфель школьника диктофон. Со слов матери, на аудиозаписях зафиксированы оскорбления и угрозы со стороны других учеников.

В прокуратуре подчеркнули, что в рамках проверки дадут оценку действиям сотрудников школы и органов профилактики, а также проверят соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательном учреждении.

Мария Удовик