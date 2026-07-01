Депутаты приняли бюджет Краснодарского края на 2026 год

Кубанские парламентарии большинством голосов приняли проект бюджета Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Рассмотрение главного финансового документа региона состоялось сегодня, 1 июля, на 84-й сессии Законодательного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По словам министра финансов Кубани Александра Кнышова, в доходной части бюджета на 2026 год уменьшены налоговые и неналоговые доходы и увеличен размер безвозмездных поступлений. При этом, несмотря на предлагаемое уменьшение доходов, с учетом поправок их объем превышает уровень прошлого года, отметил глава регионального минфина.

В расходной части, по словам министра, предусмотрено увеличение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан (на 12,4 млрд руб.), на приобретение движимого имущества для вновь созданных мест в муниципальных образовательных организациях (на 605 млн руб.), на обеспечение отдыха и оздоровления детей (на 290 млн руб.), а также по ряду других ключевых направлений.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поручил взять на парламентский контроль эффективность использования бюджетных средств по отдельным направлениям, вызвавшим нарекания депутатов. По словам спикера, несмотря на непростые условия исполнения бюджета, в нем сохранена базовая основа для выполнения всех социальных обязательств и поддержки приоритетных направлений деятельности.

Он отметил, что в 2026 году в рамках госпрограмм по развитию образования, физической культуры и спорта, а также транспорта финансирование планируется увеличить почти на 150 млн руб. С перспективой на 2027 и 2028 годы запланировано серьезное увеличение расходов на развитие здравоохранения. «То есть краевой бюджет, несмотря на существующие трудности, был и остается социально ориентированным»,— акцентировал Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых