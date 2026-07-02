В Черноземье 3 июля ожидается жаркая погода, до +32°C

В пятницу, 3 июля, жителей Черноземья ожидает жаркая погода без осадков. Температура будет варьироваться от +21°C до +32°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +27°C, днем потеплеет до +32°C, вечером столбик термометра опустится до +29°C, ночью будет +22°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +27°C, днем температура поднимется до +32°C, вечером она составит +29°C, а ночью опустится до +23°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +26°C, днем повысится до +31°C, вечером будет +27°C, а ночью понизится до +21°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +27°C, днем — +32°C, вечером будет +29°C, а ночью опустится до +22°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +26°C, днем поднимется до +30°C, вечером будет +25°C, а ночью опустится до +20°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +27°C, днем — +32°C, вечером также будет +29°C, ночью — +22°C. Ветер до 3 м/с.