Черноземье 01.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 2 июля Австралийский доллар 53,9639 Английский фунт 103,8814 Белорусский рубль 26,9304 Гонконгский доллар* 99,7644 Дирхам ОАЭ 21,3112 Доллар США 78,2652 Евро 89,1754 Индийская рупия** 82,6172 Казахстанский тенге** 16,2808 Канадский доллар 55,0776 Китайский юань 11,4842 СДР 106,1354 Сингапурский доллар 60,3712 Турецкая лира* 16,7891 Украинская гривна* 17,4821 Шведская крона* 80,3853 Швейцарский франк 96,6714 Японская иена** 48,1040 *За 10. **За 100.