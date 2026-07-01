Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 2 июля

Австралийский доллар 53,9639
Английский фунт 103,8814
Белорусский рубль 26,9304
Гонконгский доллар* 99,7644
Дирхам ОАЭ 21,3112
Доллар США 78,2652
Евро 89,1754
Индийская рупия** 82,6172
Казахстанский тенге** 16,2808
Канадский доллар 55,0776
Китайский юань 11,4842
СДР 106,1354
Сингапурский доллар 60,3712
Турецкая лира* 16,7891
Украинская гривна* 17,4821
Шведская крона* 80,3853
Швейцарский франк 96,6714
Японская иена** 48,1040

*За 10. **За 100.