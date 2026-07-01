В Ярославской области за полмиллиона продали богадельню начала XX века

Министерство имущественных отношений Ярославской области продало объект культурного наследия «Богадельня (с 1914 г. – госпиталь)» начала XX века, расположенный в Мышкине. Итоговая цена исторического здания составила 588 тыс. руб., указано на площадке «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

Победителем торгов значится Колесников Петр Юрьевич. Министр имущественных отношений Елена Ермолова пояснила, что по закону победитель сможет вернуть почти всю уплаченную сумму после оформления права собственности за минусом расходов на оценку, проведение торгов и НДС. Такая возможность распространяется на объекты, которые по решению суда были изъяты у собственника.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году суд по иску областной службы охраны объектов культурного наследия изъял «Богадельню» у ООО «Угличский сыродельно-молочный завод» в связи с непроведением восстановительных работ. Изначально объект выставляли на торги за 2,3 млн руб., но несколько раз аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.

Здание является нежилым, его общая площадь составляет 727 кв. м. Земля под домом находится в федеральной собственности.

Алла Чижова